Minikler üretimi yerinde gördü

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, ürünleri dalında inceledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Ürünlü Mahallesi'nde hayata geçirdiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları, 7'den 77'ye her yaştan insanı konuk ediyor. Anaokulu öğrencileri de, Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nı ziyaret etti. Renkli anların yaşandığı ziyarette 2,5-6 yaş grubu 60 çocuk, bostanda yer alan domates, patlıcan, havuç, marul ve biber gibi birçok farklı türdeki ürünleri dalında gördü. Nilüfer Kent Bostanları hakkında bilgi alan çocuklar, Tohum Kütüphanesi'nde de yüzlerce çeşit tohumu inceleme fırsatı buldu. Minikler, kendi ağırlıklarından ve boylarından daha ağır ve uzun dev bal kabağı ile yılan kabağını ve siyah domatesi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Roka tohumlarını kendi elleriyle toprakla buluşturan çocuklar, farklı bir tecrübe yaşadı.