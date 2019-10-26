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Minikler zabıta mesleğini yakından tanıdı

Nilüfer Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta ekipleri, okullarda düzenledikleri eğitimlerde çocuklara mesleklerini tanıtıyor.


Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda düzenledikleri eğitimlerde çocukları bilgilendiriyor. Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılında pedagog desteğiyle hazırladığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla okullarda başlattığı proje devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda düzenlenen eğitimlerde yaptıkları hizmetler hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.


Şimdiye kadar 4 bin 392 öğrencinin katıldığı eğitimlerde öğrenciler de merak ettiklerini sorma şansı buluyor.

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