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Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla minikler geri dönüşüm defilesi sundu.


Bir anaokulu düzenlediği 23 Nisan özel programıyla bayrama farklı bir renk kattı. Okulun bahçesinde yapılan programda anaokuluna giden minikler doyasıyla eğlendi. Programda veliler de çocuklarını bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Anaokulu öğretmenleri tarafından geri dönüşümden elde edilen eşyalarla yapılan materyallar defileyle sergilendi. Defilede miniklerin geri dönüşümden yapılan kostümleri büyük ilgi topladı. Kimisi robot oldu, kimsi çiçek, bir birinden göz kamaştıran kostümler büyük alkış alırken, geri dönüşümle nelerin yapılacağı da ortaya koyulmuş oldu.

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