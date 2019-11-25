Miniklerden öğretmenlerine pastalı sürpriz

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl ilköğretim Okulu öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine yaptığı sürprizde duygu dolu anlar yaşandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü pastasıyla ders esnasında sınıfa giren veliler, sınıf öğretmeni İhsan Durak'ın gününü kutladı. Okul Müdürü Kenan Tetik'in de katıldığı sürpriz kutlama karşısında şaşıran sınıf öğretmeni İhsan Durak, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.