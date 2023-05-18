Mİsafir gönüllü Militsa Gürsu'ya çok alıştı

Gürsu Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde, ilçede, Rusya'dan gelen Militsa Bodonava'yı ağırlıyor. Yerel faaliyetlerde gönüllülük yapan Militsa, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen sosyal yardımlarda görev alıyor.

“Gençlerimizin dünya gençliğiyle iletişim halinde, onların sahip olduğu donanımlarla yetişerek dünya çapında başarılara imza atmalarına destek olmak hedefiyle, gençlerimizin gelişimi için birçok proje ve hizmet gerçekleştirdik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Rusya'dan gelen Militsa Bodonava'yı ilçemizde ağırlamaktan ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini sağlayan hizmetlerimizde gönüllü olarak çalışma imkanı sunmaktan mutluyuz. Eurodesk Temas Noktamız koordinasyonunda dahil olduğumuz bu uygulama programlarıyla gençlerimizin de yurt dışında benzer faaliyetlere katılarak farklı ülkelerin kültürlerini tanımlarına imkan sunuyoruz” dedi.

Militsa, gönüllülük faaliyetlerinde görev alacak

Gençlerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarından faydalanmalarını sağlayan Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde, Gürsu'da, beş ay boyunca gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak olan Militsa Bodonava, Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce yapılan yardım hizmetlerinde görev aldı. Militsa Bodonava'ya, Gürsu Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ve farklı noktalarında gönüllü olarak çalışma olanağı sunulacak.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası Gönüllü Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde; proje yazım ve yürütme teknikleri, paydaş kurum bulma yöntemleri, iyi uygulama örneklerini inceleme olanağı, Avrupa Birliği Erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme, düzenlenen seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanları elde eden gençler, Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen yurtdışı gezilerine katılarak da hem kişisel gelişimlerine ivme katmış hem de ülkemizin kültürünü dünya gençliğine aktararak, ülkemizi temsil etme sorumluluğu kazanmış oluyor.