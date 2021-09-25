Misafir öğrenciler Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamladı

ULUTÖMER Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende toplam 27 öğrenciye mezuniyet belgeleri teslim edildi.

Programda kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 70 bin civarında öğrenciye sahip olduklarını ve bu öğrencilerin yüzde 10'unun misafir öğrenci statüsünde bulunduğunu açıkladı. Yaklaşık 7 bin misafir öğrencinin bir kısmının Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları bursiyeri olarak bir kısmının da kendi imkânları ile eğitim almaya geldiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Yükseköğretim Kurulu'muzun Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında üniversitelerin en az yüzde 10 oranında misafir öğrenci bulundurması isteniyor. Biz bu hedefi çok kısa süre içerisinde yakaladık. Bu öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Eğitim-Öğretim konusunda gösterdiğimiz gayretin yanı sıra onları sosyal hayata ve iş dünyasına da hazırlıyoruz. 7 bin misafir öğrencimiz toplam 135 ülkeden geliyor. Bir anlamda mini bir Birleşmiş Milletler olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dünya 5'ten Büyüktür” sözüne atıfta bulunan Rektör Kılavuz; “Dünyanın geri kalanı hak, hukuk veya adalet aradığı zaman, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden birinin muhalefeti ile her şey bir anda sona erebiliyor. Dünyanın bir yanda egemen güçleri var, öte yanda da ezilen ülkeleri var. Türkiye'miz, bu iki kutup arasında ortak noktayı bulabilmek için bir çözüm önerisi ortaya koymuş oluyor. İşte tam da üniversitemizdeki mini Birleşmiş Milletler tablosunu oluşturan öğrencilerimiz, gelecekte kendi ülkelerinde söz sahibi olmaya başladıklarında bu problemi çözebileceklerine inanıyoruz. Bu yüzden de kendimizi çok sorumlu hissediyoruz. Görevimizi yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ise yaklaşık 2 yıl önce Mühendislik Fakültesi'nde misafir öğrencilerin organize ettiği bir programa katıldığını ve orada gördükleri karşısından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Programın çok samimi bir ortamda geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Adem Doğangün; “O gün misafir öğrencilerimizle bir arada olmak ve kültürlerini tanımak bizim için özel bir anı olmuştu. Ancak pandemi nedeniyle bir daha tekrarlayamadık. İnşallah bundan sonrasında yine misafir öğrencilerimiz için özel programlar düzenlemeye çalışacağız. ULUTÖMER'deki eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında da üstün başarılar diliyorum” dedi.

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda YTB burslusu olarak merkeze 52 misafir öğrenci geldiğini ve pandemi nedeniyle bu öğrencilere online eğitim vermek durumunda kaldıklarını açıkladı. Toplam 300 saatlik canlı ders uygulamasını tamamladıklarının bilgisini veren Prof. Dr. Yediyıldız; “Şuanda 2021-2022 öğretim yılı içerisinde mevcut kurslarımızda 448 öğrencimiz bulunuyor ve bu öğrencilerimiz dünyanın 53 farklı ülkesinden geldiler. Bugün de 27 öğrencimizi mezun ediyoruz. Mezun öğrencileri tebrik ediyor, yeni öğrencilerimize de başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz” şeklinde konuştu.

Program, mezun öğrencilerin teşekkür konuşmaları ve müzik dinletisi ile sona erdi. Törenin ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.