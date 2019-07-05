Misi Akademi başlıyor

Nilüfer Belediyesi'nin uzun yıllardır farklı okuma ilgilerine yönelik düzenlediği atölyeler, artık Misi Yazıevi çatısı altında gerçekleşecek.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, yaz boyunca düzenleyeceği Misi Akademi ile okurları farklı faaliyetlerle buluşturacak. Nilüfer Belediyesi'nin Misi Yazıevi'nde 13 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği atölyeler, herkese açık olacak.

Misi Akademi'nin ilk atölyesi yazar ve çevirmen Nil Sakman'ın yürüteceği “19. Yüzyıl Kadın Yazınına Poetik Yaklaşımlar” konulu atölye olacak. 13-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek atölyede tarihsel süreç içinde kadın romancıların eserleri incelenecek. Uzun soluklu bir seminer dizisinin ilk kesitinde öncelikle Jane Austen ve Mary Shelley incelenecek.

İkinci atölye 20-21 Temmuz tarihlerinde Gülçin Sağır yürütücülüğünde düzenlenecek. “20. Yüzyılda Sanat ve Siyaset” isimli atölyede dönemin siyasi ve sanat hareketleri ele alınarak, bu doğrultuda okumalar ve tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bursa'da yaşayan dil bilimci ve yazar Hakan Akdoğan da, yeni bir atölye programıyla Misi Akademi'nin eğitmen konuklarından biri olacak. Akdoğan 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği “Kurgu Üretim Atölyesi”nde metin üretiminin herhangi bir aşamasında olan katılımcılara, kurguyu oluşturan unsurlar ve kurgu çeşitleri hakkında bilgiler vererek yazı denemelerini onlarla birlikte değerlendirecek.

Dikkat çekici atölyelerden birini de Türkiye'de İngiliz dili ve edebiyatı lisansını tamamladıktan sonra İngiltere'de psikanaliz ve psikoloji üzerine yüksek lisans-doktorası yapan, 11 Türkçe kitabı bulunan Nihan Kaya, “İyi Hissetme Atölyesi”ni Misi Akademi'de gerçekleştirecek. “Acıyı ehlileştirme”, “depresyondan korunmanın yolları”, “günlük hayatta hatalar” ve “ilişkiler” gibi konuların edebiyattaki yansımalarının inceleneceği atölye, 3-4 Ağustos'ta düzenlenecek.

Romanları ve hikâyeleriyle çağdaş edebiyatımızın önemli temsilcilerinden biri olan Kemal Varol, daha önce Diyarbakır'da düzenlediği “Roman Atölyesi”ni bu yaz Nilüfer'e taşıyor. 15 Ağustos ve 31 Ağustos'ta düzenlenecek Roman Atölyesine katılanlar, roman yazmaya dair temel bilgiler kazanacak ve uygulama yapma imkânı bulacak.

Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Çocuk Yazını Atölyesi, 7-8 Eylül tarihlerinde, yazar Füsun Çetinel yürütücülüğünde yine Misi Yazıevi'nde gerçekleştirilecek. Dünyada çocuk edebiyatı, çok kitaplarında zaman, mekân, diyaloglar, tabular gibi konuların ele alınacağı atölyede Nezihe Meriç'in yanı sıra başka yazarların çocuk kitapları da incelenecek.

Dr. Özge Özdemir'in yürütücülüğünü üstlendiği “P4C-Çocuklar için Felsefe Eğitimi” isimli atölye ise sınıf öğretmenlerine yönelik olarak, 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Eğitim programı, öğrencilerin, bilginin sadece pasif bir alıcısı değil, aktif üreticisi ve kullanıcısı olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Katılmanın ücretsiz olduğu atölyelere ön kayıt yaptırmak şart. Bir kişi en fazla iki atölyeye başvurabilecek. İsteyenler, Misi Akademi atölyeleri için kayıtlarını (224) 413 2737 numaralı telefondan yaptırabilecek.