Misi Akademi'de Hikaye Atölyesi düzenlendi

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 'Yılın Yazarı Sait Faik' etkinlikleri kapsamında Misi Akademi'de bu defa 'Hikayenin Her Şeyi' başlıklı atölye düzenliyor. Toplam 10 saat sürecek atölyenin ilk bölümünde, öykü yazarı Akın Tek, katılımcılara, hikâyelemenin temel unsur, araç ve tekniklerini anlattı ve seçilen örnekleri konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Misi Akademi'de bu defa hikayeler konu edildi. 'Yılın Yazarı Sait Faik' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Misi Akademi, öykü yazarı ve Türk Dili Birimi Öğretim Görevlisi Akın Tek yürütücülüğünde gerçekleşti. Aynı zamanda çevirmen, Okuma Atölyesi ve Yazarlık Atölyesi Eğitmeni olan Akın Tek, 10 saat sürecek atölyenin ilk bölümünü hafta sonunda tamamladı. Çevrimiçi düzenlenen atölyeye Bursa dışından da çok sayıda vatandaş katıldı. Hikâyenin Her Şeyi (Kurmacanın Doğası) isimli 10 saatlik eğitimin ilk yarısında Akın Tek, hikâyeleme araçları ve teknikleri üzerinde durdu. Akın Tek, bu hedefe yönelik olarak roman, öykü, masal, sinema filmi, tiyatro oyunu, çizgi roman gibi kurmaca türlerinden örneklerle karakter, olay örgüsü, tema, ironi, sembol, bakış açısı gibi temel hikâyeleme kavramlarını katılımcılarla irdeledi. Tek, atölyede bu unsurların ve tekniklerin sorgulayıcı edebiyat ve kaçış edebiyatı ikiliğindeki kullanılma biçimleri ve bunun okur tarafından nasıl yorumlanabileceğini de katılımcılarla tartışmaya açtı. Etkileşimli bir biçimde ilerleyen derste, nitelikli yazarlığın kapıları aralandı.

Katılımcıların hikâyelemenin temel unsur, araç ve tekniklerini tanıyabilmeleri, belli bir kurmacanın niteliği hakkında tartışabilmeleri ve daha verimli bir okuma stratejisini deneyimleyebilmeleri hedefiyle gerçekleşen atölyenin ilk yarısında Akın Tek ile katılımcılar, kurmacanın, hayatı anlama uğraşında etkili bir araç olup olmadığı konusunu da ele aldı. Atölyenin ilk gününde 'Kurmaca nedir' ve 'Nitelikli eser nasıl tarif edilir' konuları üzerine konuşan Akın Tek, ikinci günde de öyküler üzerinden olay örgüsü üzerine katılımcılarla paylaşımda bulundu.

Atölyenin ikinci bölümü 26 -27 Mart tarihlerinde yine öykü incelemeleri ile devam edecek.