Misi Akademi'de mitolojik atölye

Nilüfer Belediyesi, Misi Akademi etkinlikleri kapsamında bu hafta "Mitoloji akademisinde okumak" başlığı ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin iki haftada bir düzenlediği “Misi Akademi”nin bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erman Gören oldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen “Mitoloji Atölyesi'nde Okumak” konulu atölye çalışmasına, farklı illerden çok sayıda katılım oldu. Mitoloji meraklılarını buluşturan atölyede Eskiçağ dilleri ve uygarlıkları alanında uzmanlığı, Arkaik Yunan şiiri, erken ve klasik Yunan düşüncesi, Yunan filolojisi hakkında araştırmaları bulunan Doç. Dr. Gören, mitlerin çıkış noktaları, nasıl okunmaları ve değerlendirilmeleri gerektiği gibi sorulara yanıt verdi. "Mit"in kelime anlamının sadece antik dönem hikayelerini değil, o hikayenin tasarlanması boyutunu da içerdiğini ifade eden Doç. Dr. Gören, "Mit'in bir grameri vardır. Mit aslında bir dil üstü iletişim kodu sağlıyor. Ortaya koyduğu somut, soyut kavramlar ve bağ dokuları anlamak şiir- mit ilişkisini, aldatıcı olarak yer verilen öğelerin aslında nasıl da hakikati yansıtma amacıyla kullanıldığını, dönemin tarihini, sosyolojisini, mitin doğduğu coğrafi koşulları bilmeyi gerektiriyor" dedi.

Homeros ve Platon metinleri üzerinden övgü ve yergilerle bezenmiş şiirsel mitlerin hikaye, bilmece, meseller ve kıssalar içerirken mutlaka şifrelenmiş bir mesaj verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Erman Gören, "Örneğin Platon çoğu zaman mitleri kendisi üretir ya da uyarlar. Kendisini mitosların oynatıcısı olarak sunar. Yunan mitleri özellikle şairlerin bu becerisi ile ortaya çıkmıştır. Ancak mitler sadece birer metin değillerdir. Zamanın ne içinde ne de dışında olan ritimleri, dansları, müzikleri ve sahneleri vardır. Tanrıları, tanrısal güçleri, kahramanları, eski insanları şimdiye, 'mitik zamana' çağırırken, içinde dindarlığı da barındıran 'mitik' olanı yeniden canlandırırlar" diye konuştu.

Doç. Dr. Gören, oturumun sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Atölye, etkinliğin ikinci gününde örnek mitoslar üzerinden çözümlemelerle devam etti.