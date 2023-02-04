Misi Köy dizi çekimlerine ev sahipliği yapıyor

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de bulunan “İpek Evi”, FOX ekranlarında yayınlanacak olan “Gülcemal” dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri, Bursa'nın çeşitli noktalarının yanı sıra Misi'de de devam ediyor.

Nilüfer'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gümüştepe Mahallesi (Misi), yıl boyunca on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken, dizi setlerinin de gözde mekânı olma yolunda ilerliyor. Nilüfer Belediyesi'nin projeleriyle adeta “Sanat Köyü” haline dönen Misi, FOX'un iddialı yapımlarından biri olan “Gülcemal” adlı dizinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Mf Yapım imzalı, Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı “Gülcemal” dizisinin çekimleri, Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa'nın geçmişinde önemli yeri olan ipek ve ipekböcekçiğini gelecek kuşaklara aktaracak değerli bir mekân olarak Misi'de hizmete açtığı “İpek Evi”nde yapılıyor.

Murat Ünalmış'ın hayat verdiği “Gülcemal” karakteri ile Melis Sezen'in canlandırdığı “Deva” arasındaki acıklı aşk öyküsünü içeren dizinin ilk bölümlerinin çekimleri, Bursa'nın tarihi ve turistik mekânlarının yanı sıra İpek Evi'nde de devam ediyor. Misi'nin tanıtımına da katkı sağlayacak olan dizi, yakın zamanda FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.