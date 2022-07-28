Misi sanatçı konuklarını ağırladı

Misi'de gerçekleşen program serisinde sanatçılar çeşitli atölyelerle katılanlara eser üretme, sosyalleşme ve tecrübe paylaşma imkanı sundu.

Teos Kültür Sanat Derneği'nin “Culture CIVIC Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı” desteğiyle düzenlenen 3 haftalık misafirlik programı serisi, İzmir ve Çanakkale'nin ardından 8-29 Temmuz tarihlerinde Misi'de son buldu. Somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanat yoluyla görünürlük kazandırmak amacıyla; İzmir, Çanakkale ve Bursa'da 5 kırsal mahallede düzenlenen misafirlik programı, 12 Türk ve bir Bulgar sanatçıya eser üretme, sosyalleşme ve deneyim paylaşma olanağı sundu. Çevrimiçi söyleşiler, açık stüdyo ziyaretleri ve sanatçı konuşmalarıyla zenginleşen program, ekim, kasım aylarında Bursa ve İzmir'de açılacak iki sergiyle sona erecek.

8-29 Temmuz tarihlerinde Bursa'nın Misi Mahallesi'nde gerçekleşen programa katılan sanatçılar Ezgi Yakın, İnan Mayıs Aru, Esra Okyay ve Devrim Demir, çeşitli atölyelerle bölge halkıyla biraraya gelerek, Misi'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarını tanıma olanağı buldu. Sanatçı Devrim Demir, doğal ritim orkestra atölyesi düzenlerken, İnan Mayıs Aru, çocuklarla “Söz uçar izi kalır, kağıt atölyesi” düzenleyerek geri dönüşümden kağıt üretimi gerçekleştirdi. Misi sokaklarında geriye dönüşebilir materyal toplayan çocuklar İnan Mayıs Aru önderliğinde kağıt üretimi yaptı.

Programın sonunda bölge halkıyla yaptıkları değerlendirme toplantısında Misi'nin sosyal, kültürel yapısına dair gözlemlerini dile getiren sanatçılar, yaptıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verdi. Misi'de edindikleri izlenimlerden esinle üretecekleri eserleri programın sonunda açılacak sergide izlenime sunacak olan sanatçılar adına genel değerlendirmede bulunan Program Yürütücüsü Gökçe Süvari, proje hakkında detaylı bilgi verdi. Hedeflerinin kırsal alanlarda yaşayanların unutulmaya yüz tutmuş, gelenek ve el sanatlarını yeniden gündeme getirmek olduğunu ifade eden Süvari, “Projemiz çerçevesinde sanatçılarımız dışa açılarak bölge halkıyla ilişki kurarak ortak çalışmalar yaptı. Bursa'daki ayağı bu doğal ve tarihi ortamda gerçekleşti. Kurulan ilişkiler çok güzel ve anlamlı oldu. Misi, sosyal ve kültürel alanda çok zengin bir yer. Burada çok güzel hikayeler öğrendik. Dinlerken biz de farklı yolculuklara çıktık. Misi bizlerde çok güzel izler bıraktı” dedi.