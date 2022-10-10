Misi'de hem ağızlar hem gönüller şenlendi

kez düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği zengin içeriğiyle renkli anlara sahne oldu. Yemek tarifleri, yarışmalar, atölyeler, sokak oyunları ve konserle renklenen şenliğe katılanlar hem eğlendi hem de yerel lezzetleri tattı.

Nilüfer Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gümüştepe (Misi) Mahallesi'nde Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nin bu yıl 14.'sünü düzenledi. Misi'ye gelen Bursalılar, hem bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkardı, hem de şenlik çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşadı. Gün boyu süren Misi Yerel Lezzetler Şenliği, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Yüksel Özkan, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşün ardından şenliğin açılış konuşmalarına geçildi. Gümüştepe Muhtarı Haluk Balta'nın selamlama konuşmasıyla başlayan açılış töreninde Başkan Turgay Erdem de iki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. 14 yıl önce başlayan şenliğin, artık her yıl Bursalılar'ın beklediği bir organizasyon haline geldiğini ifade eden Başkan Erdem, “ Osmanlı mimarisini yaşatan çok değerli bir kültürel mirasa sahip olan Misi'de, bu değerleri yaşatmak ve bu mekanlara yeni işlevler kazandırma yönündeki çabalarımız sonucunda, bugün Misi tam bir sanat köyü olma yolunda ilerliyor. Bu anlayışa sahip çıkan Misi halkına da teşekkür ediyorum. Bu sanat köyüne, yerel lezzetleri yaşatan bu şenlik de çok yakışıyor. Yerel lezzetlerimiz de bizim kültürel mirasımızdır ve Osmanlı mutfağından bugünlere uzanan yerel lezzetleri geleceğe taşımak da değerlidir. Bugün burada değerli şeflerimizin de katılımıyla yerel lezzetleri yarıştıracağız, yerel ürünleri tatma olanağı bulacağız. Misi'nin tarih kokan sokaklarında dolaşarak yerel üreticilerle bir araya geleceğiz” dedi.

Şenliğe katılan CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan, Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Misi'nin doğal ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, katılanlara keyifli gün geçirmeleri dileğinde bulundular.

Şenlik, Dağder Halk Oyunları ekipleri ve Tülay Özkahraman Fitdans Grubu'nun zumba gösterisiyle devam etti. Mahalle sakinleri ve etkinliğe katılanlar dibek taşında buğday döverek tarihi geleneği yeniden yaşatırken, keşkek ikramı da yapıldı.

Nilüfer Çayı üzerindeki köprüde düzenlenen yumurta taşıma, yoğurt yeme, keşkek yeme, halat çekme ve çuval yarışı gibi sokak oyunları da eğlenceli anlara sahne oldu.

Şenlik doğrultusunda düzenlenen sanat atölyeleri de büyük ilgi gördü. Sanat Kahvesi, İpekevi, Edebiyat Müzesi Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen baskı, su kabağı süsleme, kitap ayracı, hikaye okuma atölyelerine katılan çocuklar ve yetişkinler farklı bir deneyim yaşadı.

Şenlikte büyük ilgi gören etkinliklerden biri de Şef Eyüp Kemal Sevinç'in, anfi tiyatro alanında gerçekleştirdiği Yerel Lezzetler Atölyesi oldu. Kestaneli pilav, asma yaprağına sarılı kuzu sırtı, nar ekşisiyle karamelize edilmiş şeftali ve incirli kaygana yemeklerinin hem tarifini veren hem de hazırlayan Sevinç, Türk mutfağından örnekler de verdi.

Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nin en önemli etkinliklerinde biri olan yemek yarışmaları da ilgiyle izlendi. İlk olarak Misi kadınlarının yarıştığı Misi Yemek Yarışması'nda yöresel lezzetler görücüye çıktı. Gastroder Başkanı-Hürriyet Gastronomi Yazarı Ramazan Başal, Yemek Bloger Tuğçe Aksulu, Seyahat Yazarı Bloger Akif Budak, Eğitmen Şef Ayşe Doğan ve Şef Erkan Yeşil'in jüriliğini yaptığı yarışmada etli sandal sefası ile Mehtap Yılmazer birinci olurken, piliç topkapı ile Betül Akça ikinci, peygamber tatlısı ile Şeniz Soylu üçüncü oldu.

Şef Eyüp Kemal Sevinç'in de jürisinde yer aldığı ikinci yemek yarışması olan Nilüfer Kadın Dernekleri Yemek Yarışması'nda da 11 yemek yarıştı. Değerlendirmede zorlanan jürinin puanlamaları sonucu iki birinci ilan edildi. Çorti aşı ile Nilüfer Işıktepe Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile beğendili enginarla Çalı Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği birinci oldu. Ayrıca, testi kebabıyla Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ikinci, katıklı dolma ile Nilüfer Konak Altınevler Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği de üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi.

Etkinliğin finalinde ise Türkiye ve Balkan ezgilerini hayranlarına sevdiren Sami Levi sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla katılanları eğlenceli anlar yaşatan Levi, sahne performasıyla da büyük alkış aldı. Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Levi'ye teşekkür etti.