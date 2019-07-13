Misi'de Nilüfer Fotoğraf Şenliği başladı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenliği, fotoğraf gönüllülerini tarihi Misi Mahallesi'nde buluşturdu. Atölyeler, söyleşiler, fotoğraf turları ve gösterimlerin gerçekleşeceği şenliğin açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, “Bugünden itibaren Misi'nin her noktasında fotoğrafla karşılaşacak, fotoğraf konuşacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de eşine az rastlanır bir kültür buluşmasını Misi'de gerçekleştiriyor. Nilüfer Belediyesi'nin örnek projeleriyle “Sanat Köyü” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Misi (Gümüştepe) Mahallesi, Nilüfer Fotoğraf Şenliği'yle 14 Temmuz'a kadar fotoğraf sanatçılarına ve tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenliği'nin açılışı, geniş katılımla gerçekleşti. Açılışa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, fotoğraf sanatçıları, davetliler, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Turgay Erdem, açılışta yaptığı konuşmada bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikte, değerli fotoğraf sanatçılarını ve eserlerini Misi'de sanatseverlerle buluşturacaklarını belirtti. Bu yıl 60. yıl dönümünü kutlayan, Türk fotoğrafının kilometre taşlarından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) sokak sergisi ve gösterimiyle Nilüfer Fotoğraf Şenliği'nde yer alacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mysia Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi ve Sanat Evi'nin de sergi, atölye, panel, film gösterimi ve söyleşilere ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Başkan Turgay Erdem, şenliğe Dora Günel, Cengiz Akduman, Murat Germen, Ara Güler Müzesi Müdürü Umut Sülün, Hamza Rüstem Müzesi Küratörü Mert Rüstem'in aralarında bulunduğu değerli fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf tarihçisi ve Mysia Fotoğraf Müzesi Küratörü Engin Özendes'in, Fotoğraf Şenliği'ne katılarak, sanatseverlerle bir araya geleceğini söyledi. Erdem, “Nilüfer Fotoğraf Şenliği, Fikret Otyam'dan Murat Germen'e, Jochen Proehl'den, Dora Günel'e bir çok sanatçıyı konu ve konuk edecek” dedi.

Misi halkının ve gençlerin oluşturduğu Misi Fotoğraf Grubu'nun “Benim Köyüm” adlı sergisinin de şenlik kapsamında izlenime sunulacağını belirten Başkan Erdem, “Benim mutlaka ziyaret etmenizi istediğim sergilerden biri de bu sergi. Kısaca bugünden itibaren Misi'nin her noktasında fotoğrafla karşılaşacak, fotoğraf konuşacağız. Eminim ki bu hafta sonu Misi'ye gelen herkes sanatla dolu çok güzel anlar yaşayacak. Ben böylesine güzel bir şenliğin gerçekleşmesinde büyük emek veren fotoğraf tarihçisi ve yazar Engin Özendes'e, Bursalı gönüllü fotoğrafçılar ve çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Katılan herkesin fotoğraf şenliğimizden güzel anılarla dönmesi dileğiyle, sevgiyle kucaklıyorum hepinizi” şeklinde konuştu.

Nilüfer Fotoğraf Şenliği açılışına katılan fotoğraf tarihçisi ve Mysia Fotoğraf Müzesi Küratörü Engin Özendes ve İFSAK Başkanı Altan Bal ile Misi Muhtarı Hasan Balta da, yaptıkları konuşmada şenliği önemsediklerini belriterek, Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Engin Özendes, Altan Bal, Dora Günel, Jochen Proehl, Murat Germen, Elvan Baransel ve Misi Köyü Muhtarı Hasan Balta'ya şenliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Başkan Turgay Erdem daha sonra sanatçılarla birlikte Mysia Fotoğraf Müzesi'ndeki Jochen Proehl'in “Biriktirilmiş Zaman”, Misi Fotoğraf Grubu'nun “Benim Köyüm” adlı sergisini ve Misi'nin sokaklarındaki fotoğraf sergilerini gezdi. Tarihi Misi Mahallesi'nde Nilüfer Fotoğraf Şenliği'nin ilk gününde, Fikret Otyam'ın kızı Elvan Baransel, Edebiyat Müzesi'ndeki “Babamız Fikret Otyam” söyleşisinde babasıyla olan anılarını paylaştı. Günün ikinci etkinliğinde de Dora Günel, “Ötekinin Gölgesi-Aşkın ve Gölgelerin Kadınları Projeleri/Sosyal Belgesel Fotoğraf” fotoğraf gösterimi ve söyleşisinde sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Fotoğraf Şenliği, dopdolu programıyla Bursalılar'a fotoğraf sanatıyla geçirecekleri bir hafta sonu yaşatacak. Mysia Yolları Fotoğraf Yürüyüşü'yle başlayacak olan Nilüfer Fotoğraf Şenliği'nin ikinci gününde, Fujifilm fotoğraf atölyesi, Murat Germen “Fotoğrafın Tür ve Halleri” söyleşisi, çocuklar için anlatı atölyesi, gösterim ve çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecek. Şenliğin son gününde de Mysia Yolları fotoğraf yürüyüşü, Nikon “Yapay Işık Kaynaklarıyla Portre” atölyesi, Nikon çocuklar için fotoğraf atölyesi, “Dün, Bugün ve Gelecek Bağlamında Fotoğraf Sanatı ve Müzeler” paneli, Mysia Yolları Fotoğraf Yürüyüşü gösterimi ve Ara Güler “Islık Çalan Adam” belgesel film gösterimi ve söyleşisi düzenlenecek