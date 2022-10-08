Misi'den Gümüştepe'ye sergisi

yılını bölgenin öyküsüne farklı bir bakış getiren ‘Misi'den Gümüştepe'ye' sergisiyle kutladı.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de hizmete sunduğu yıldönümünde anlamlı bir sevgiye ev sahipliği yaptı. Fotoğrafın dünü ve bugününe dair koleksiyon sergilerinin yanı sıra, temalı sergilerle de gündeme gelen Nilüfer Fotoğraf Müzesi, açılışının 5. yıldönümünde bu defa ‘Misi'den Gümüştepe'ye' sergisinde sanatseverleri bir araya getirdi. Küratörlüğünü Engin Özendes'in yaptığı sergi, Murat German, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan'ın özgün karelerini bir arada izlenime sundu.

Sıtkı Kösemen'in köy halkının hikayesine odaklanan tipolojik görsel ifadeleri, Timurtaş Onan'ın sosyal yaşamdan siyah beyaz kareleri ve Misi'nin yaşam kaynağı olan Nilüfer Çayı'nı başlangıç noktasından kente ulaştığı yere kadar görselleştiren Murat Germen'in fotoğrafları Misi'ye yeni bir görsel bellek kazandırırken, sergi projesine paralel olarak bir de kitap hazırlandı. Sergide yeralan fotoğrafların yanı sıra, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in bölgenin arkeolojik tarihi anlatımları ile sözlü tarihin izini süren İzzettin Gümüş koleksiyonundan katkılarla hazırlanan kitap da sergi katılımcılarıyla paylaşıldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katıldı. Nilüfer Fotoğraf Müzesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Erdem, “Bugün fotoğraf sanatı adına çok değerli birikimlere sahip olan Nilüfer Fotoğraf Müzesi'nin kuruluşunun 5. yıldönümünü kutluyoruz. Açıldığından bu yana ülkemizin ve dünyanın önde gelen fotoğrafçıları ve koleksiyonlarını sanatseverlerle buluşturan müzemiz, çeşitli eğitim çalışmalarıyla da müzecilikte farklı bir anlayışı hayata geçirdi. Binlerce ziyaretçiyi ağırladı ve sergi organizasyonlarıyla da Misi'ye değer kattı. Ne mutlu bize ki Misi bir sanat köyü olma yolunda hızla ilerliyor. Edebiyat Müzesi, Sanatevi, Sanat Kahvesi, Çocuk Kütüphanesi, Yazar evi gibi işlevsel mekanlarıyla bu kimliği kazanan bu güzel yerleşimin, Misi'den Gümüştepe'ye uzanan hikayesi, bu sergi ve kitap projesiyle sizlere sunuluyor” dedi.

Sergi ve kitap projesinin editörlük ve küratörlüğünü yapan Engin Özendes de, Nilüfer Fotoğraf Müzesi'nin 5 yıllık geçmişine ışık tuttu. Özendes, Nilüfer Belediyesi'nin müzecilik anlayışının Misi'ye büyük değer kattığını vurgulayarak, “5 yıldır burada çok önemli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptık. Söyleşiler, sergiler ve çeşitli etkinlikler buraya farklı bir canlılık getirdi. Bugün buraya uygun çok önemli bir sergiyi daha Bursa halkıyla buluşturduk. Müzemiz daha nice yıllarında çok önemli çalışmaları gözler önüne sermek adına kapılarını açacak. Bize destek olan herkese minnettarız” diye konuştu.

Sanatçı Sıtkı Kösemen de çalışmaları üzerine katılımcılara bilgi verdi. Portreler üzerine uzun yıllar çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Burası çok önemli bir bölge. İnsana çalışırken ayrı bir ilham, huzur veriyor. Nilüfer Belediyesi'ne burada çalışma yapma imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye Engin Özendes aracılığıyla katıldığını vurgulayan Timurtaş Onan da Misi halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çalışırken büyük anılar biriktirdiğini ifade eden Onan, “Tüm dünya değişim içinde. Burası da farklı değişim içinde ama ben siyah beyaz fotoğraflarımla eski köy ruhunu çıkartmaya çalıştım” diyerek duygularını dile getirdi.

Çalışmanın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Germen ise, “Çalışma yapmadan önce uzun okumalar yapıyorum. Buranın hikayesi beni çok etkiledi. Eşim de bu çalışmada benimle yer aldı. Nilüfer Çayı'nın kaynağına giderek çekimlere başladık. Buraya kadar çok şükür kirlenmeden gelmiş. Su gelecekte çok değerli olacak. Suyu koruyarak şehirleri inşa etmeliyiz. Çalışmalarımda bunu vurgulamak istedim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Erdem, sanatçılara günün anısına plaket verdi. Erdem ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Yaşadıkları bölgenin değişimine tanıklık etmek isteyen Misi halkı da sergiye ilgi gösterdi. ‘Misi'den Gümüştepe'ye' sergisi, 29 Ocak 2023 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine açık kalacak.