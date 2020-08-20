Misi'nin gençleri sanata bağlandı

Ritim, resim, gitar gibi çeşitli atölyeleri ücretsiz olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, Misi'de de gençleri müzikle buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi'nin enstrüman, mekân ve diğer bütün ihtiyaçları karşıladığı bağlama atölyesine katılan gençler, Musa Ayçiçeği yönetiminde kısa zamanda büyük yol aldı. Bir buçuk yıldır devam eden atölyede pandemi sürecinde maske, mesafe, hijyen kurallarına önem verildi. 12 kursiyerin yer aldığı atölye çalışmaları koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim yöntemi ve bire bir şekilde yapıldı.

Nilüfer Belediyesi'ne kırsaldaki çocuklara bu imkanı verdiği için teşekkür eden Musa Ayçiçek, “1.5 yıl önce başladık çalışmalara. İlk 5 ay sonunda Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde ilk konserimizi verdik. Çalışmalarımıza pandemi sürecinde önce uzaktan eğitim, sonra normalleşme sürecinde bire bir olarak devam ettik. Şu an her türlü parçayı çalabilecek seviyeye geldiler” dedi.

Nilüfer Belediyesi'ne enstrüman desteği verdiği için teşekkür eden Ayçiçek, “Bu tür kurslara katılmada ekonomik sebepler etkili oluyor. Nilüfer Belediyesi'nin bu desteği kursa olan ilgiyi artırdı. Bu tür kurslar çocuklara sanatın yanında sosyal gelişim açısında da büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Atölyeye katılan öğrenciler de Nilüfer Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.