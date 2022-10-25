Mısır fiyatları çiftçiyi üzüyor

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, mısır fiyatlarına ve mısır ithalatına büyük tepki göstererek, mısır fiyatlarının ve ithalatının çiftçiyi üzdüğünü söyledi. Ukrayna'dan gelen gemilerin sürekli gündemde tutulmasının Türkiye'deki mısır çiftçilerini olumsuz etkilediğini belirten Başkan Erdem, “Hayvancılıkta yaşadığımız sorunlar da mısır çiftçisini etkilemekte. Bu sorunlar yüzünden tüm Türkiye'de mısır fiyatları çiftçileri tatmin etmez hale geliyor. Mısırda dekar başına toplam ciromuz neredeyse bu yılki icar fiyatlarına tekabül ediyor. Tüm maliyetlerin 4 katına çıktığı bu süreçte mısır üreticileri önümüzdeki yıl mısır ekmeyi nasıl düşünebilirler. Ayrıca, kendi bölgemizdeki çiftçilerimiz sebzeden her ne kadar para kazandı gözükseler de, girdi maliyetlerine baktığımızda çiftçinin elindeki kazanç, önümüzdeki yıl yok hükmünde gözükecektir. Öte yandan, Karacabey'de 120 bin dekar sebze ekimi olmakta. Herkes bu 120 bin dekarda kazanılan paraya odaklanıyor. Ama Karacabey'de 684 bin dekarlık tarım alanı var. Sanki kalan 564 bin dekarda da 120 bin dekarda olduğu gibi para kazanılmış havası estiriliyor. Sonuç olarak baktığımızda mısır çiftçileri çok mağdur durumda. Devletimizin, hangi şartlar olursa olsun ekonomik manada mısır çiftçisinin önünü açması gerekiyor” dedi.