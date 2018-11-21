Misi'ye bir ödül daha

Nilüfer Belediyesi'nin “Sanat ve Kültür Köyü Misi projesi”, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Özendirme Yarışması'nda ödüle lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi'nin tarihî ve kültürel yatırımları ödüllerle taçlanıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) hayata geçirdiği Sanat ve Kültür Köyü Misi Projesi, Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Tarihî Kentler Birliği'nin düzenlediği "Özendirme Yarışması"nda, Nilüfer Belediyesi'nin projesine "Uygulama Ödülü" verildi. Misi'nin daha önce de Yaşayan Şehirler Platformu tarafından "Yılın Köyü" seçildiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projelerin ödüllendirilmesinin onur verici olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, "Tarihî ve doğal güzellikleriyle ünlü Misi'yi kültür ve sanat açısından ön palana çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla yapmış olduğumuz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projeler farklı kurumlar tarafından ödüllendiriliyor. Tarihi Kentler Birliği'nin Sanat ve Kültür Köyü Misi Projemizi ‘Uygulama Ödülü' ile taçlandırması bizlere onur verdi" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de hayata geçirdiği Mysia Fotoğraf Müzesi de Tarihi Kentler Birliği tarafından daha önce Müze Özendirme Ödülü'ne lâyık görülmüştü.

Sanat köyü olma yolunda ilerleyen Misi'de yıkılmaya yüz tutmuş tescilli sivil mimarlık eserlerini restore eden Nilüfer Belediyesi, bölgeye, Çocuk Kütüphanesi, İpekevi, Kozaevi, Sanatevi, Mysia Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi'ni kazandırdı. Yine Misi'nin eşsiz doğasını kültür ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla Nilüfer Çayı kenarında 12 dönüm arazi üzerinde kurulan Bursa'nın ilk kamp ve karavan tesisi doğaseverlerin büyük ilgisini çekerken, “Mysia Yolları” da kültür ve doğa turizmi alanlarında ziyaretçilerine çeşitli destinasyonlar sunuyor. Misi'de düzenlenen geleneksel “Misi Yerel Lezzetler Şenliği”, “Sanat Çalıştayı” ve “İpeğin Yolculuğu Festivali” de yörenin sürdürülebilir kültürel ve sanatsal etkinleri arasında yer alıyor.