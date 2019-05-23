Miss Anatolia Güzellik Yarışması Bursa'da gerçekleşiyor

Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelecek olan güzeller, tacını giymek için podyuma çıkacak.

Bursa'da 11 Haziran Salı günü Miss Anatolia Güzellik yarışması, Buttim'de düzenlenecek. Türkiye genelinden 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapacakların arasından 20 finalist, tacı giyebilmek için yarışacak. Türkiye'nin tanınmış sinamalarında Wilma Elles ile Tuğçe Aral'ın da arasında bulunacağı 20 kişilik jüri, oylamalarıyla güzelleri belirleyecek. İlk 5 güzel dışında dereceye giren 5 kişi ye daha mansiyon ödülü takdim edilecek.

Pek çok ünlü ve cemiyet hayatından davetlinin de katılacağı güzellik yarışmasında kırmızı halıda yürüme fırsatı bulacak. Tarkan Acar ve Akın Çınar tarafından organisazyonun düzenlendiğini belirten Tarkan Acar, "Türkiye genelindeki 18-28 yaş arasındaki kızlarımız yarışmaya katılabilir. Sunuculuğunu Esra Sönmezer'in yapacağı yarışma için info@missanatolia.com veya 0535 070 79 19 Whatsapp'a hattından katılınabilir. Yarışmada, tanıtım, mayo ve abiye geçişinde 20 finalist modacıların tasarımlarını tanıtacak. Dereceye girenlere, reklam, klip, sinema filmi ve moda çekimi gibi bir çok imkanlar sunulacak. Bu güzellik yarışması Bursa'ya tanıtım ve marka sağlayacaktır" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldığını belirten Songül Balpetek ise, "Üniversite öğrencisiyim. Yarışma için çok heyecanlıyım. Çünkü bir birinden ünlü model ve tasarımcılar burada olacak. Herkes gibi iddialıyım" diye konuştu.

Güzellik yarışmasının sponsoru Eka Otomotiv Müdürü Mürteza Doğan da, "Bursa'yı tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz de Bursa firması olarak destek olmak istedik. Çok güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.