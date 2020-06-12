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MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

Bursa’da HTS/FEC/ENC silahlı terör örgütü üyesi MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Bursa'da HTS/FEC/ENC silahlı terör örgütü üyesi MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa MİT Bölge Daire Başkanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde HTS/FEC/ENC terör örgütü içerisinde 2014 yıllarında sözde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.E.'nin Yenişehir'de olduğu bilgisine ulaşıldı. A.E.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, A.E.'nin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. A.E. operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülerek ifadesi alınan A.E. işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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