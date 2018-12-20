‘Mobil başkan' esnafla bir araya geldi

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Özkan, Karacabey Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaretederekhem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Bu tür ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Özkan, güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi. Özkan, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini ifâde ederek, “Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle, Karacabey her yönüyle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İlçemizin daha da gelişmesi adına bu tür ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın taleplerini ve görüşlerini öğrenme şansı yakalıyoruz” dedi.

İlçenin meselelerini esnaf ve vatandaşlardan dinleyerek çözüm için harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Ali Özkan, bu buluşmalara devam edeceklerini kaydetti. Özkan, ‘mobil başkan' sıfatıyla yola çıktıklarını dile getirerek, “Bu kapsamda sürekli halkımız ile buluşacağımızı ve birlikte olacağımızı belirtmiştik. Elimizden geldiğince her fırsatta vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.