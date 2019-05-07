‘Mobil Başkan' ramazanda da hız kesmiyor

'Mobil Başkan' unvanıyla, ilçenin dört bir yanını adeta karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ramazan ayında da hız kesmiyor.

Tüm ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir camide teravih namazlarını kılmaya hazırlanan Özkan, akabinde de mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. Ramazanın ilk gecesi Ulucami'de teravih namazını kılan Başkan Özkan, sonrasında vatandaşlarla bir araya gelirken, ikinci gecede ise Gazi Cami'ndeydi.

Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Özkan, “Bizler,‘mobil başkan' sloganıyla yola çıkmıştık. Ve her fırsatta da vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. İlgili daire müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte, özellikle sorunların ve taleplerin yerinde görülmesi ve çözüm üretilmesine büyük önem veriyoruz. Ayrıca bu buluşmalarımız sayesinde, ramazanın birleştirici ve bütünleştirici ruhunu da vatandaşlarımızla bir araya gelerek paylaşıyoruz. Tüm ramazan ayı boyunca da bu buluşmalarımız devam edecek. Karacabey'in geleceğini inşa ederken, tüm vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.