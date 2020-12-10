Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Kestel'e kuruldu

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın, ilçede oluşan hava kirliliği sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapmış olduğu görüşmeler neticesinde alınan kararla,‘Mobil Hava Kalitesi Ölçüm' istasyonu ilçeye kurularak ölçüm yapmaya başladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya giderek, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile hava kirliliği konusunda gerçekleştirdiği görüşmeler, çözüme kavuşuyor. ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi, Hava Yönetimi Dairesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin Kestel'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, ilçeye ‘Mobil Hava Kalitesi Ölçüm' istasyonunun kurulmasına karar verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan getirilen mobil istasyon, Kestel Devlet Hastanesi'nin bahçesine kuruldu ve ölçüm yapmaya başladı.

Hava kalitesi 24 saat uzaktan ölçülüp raporlanacak

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ölçüm istasyonunun bulunduğu noktaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Bursa ziyaretlerinde toplantı gerçekleştirip, ilçemizde yaşadığımız hava sıkıntısını ifade ettik. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Emin Birpınar'a ziyarette bulunarak, konuyla ilgili dosyayı kendilerine teslim ettim. Çok kısa sürede Ankara'da gelen yetkililerimiz, ilçemizde incelemelerde bulundu. Yapılan görüşmeler neticesinde ilçemize bir Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurulmasına karar verildi. Bugün itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız'dan gelen araç, ilçemize konuşlandırıldı ve ölçümlerine başladı. Sonuçlar, 24 saat boyunca uzaktan izlenebilecek ve raporlanacak. İlçemizde kaliteli havaya ulaşabilmemiz adına çok önemli bir adım atılmış oldu. Ayrıca, özellikle tekstilfabrikalarının atmosfere salmış olduğu gazlarla ilgili yönetmelikte, bir takım eksiklilerin giderilmesi dahil olmak üzere ciddi adımlar atılacaktır. Bu ölçümlerin daha sık ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi,sanayici arkadaşlarımızında daha duyarlı hale gelmesiyle Kestel'imiz ve komşu ilçelerimiz, daha sağlıklı havaya kavuşmuş olacaklardır. Mahalli Çevre Kurulu'nun almış olduğu kararla, fabrikaların bacalarına 2021 yılı Temmuz ayına kadar filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Fabrikalarımızın bu noktadaki eksikliklerini tamamlamasıyla gaz salınımı daha da azalmış olacak ve kontrol noktasında da elimiz daha güçlü hale gelecek. Bu konudaki takibimizi ilk günde aynı samimiyetle, aynı ciddiyetle nasıl yaptıysak, bundan sonrada devam ettireceğiz. İnşallah Kestelli hemşerilerimizin hava kalitesi gün ve gün artacak ve daha güzel günlerde, daha güzel hava soluyacaklar'' diye konuştu.