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Mobil irşât timi görevde

Bursa’nın Keles ilçesinde, imam ve müftü, pazar yerleri ve dükkânları dolaşıp irşât hizmeti veriyor.

Bursa'nın Keles ilçesinde, imam ve müftü, pazar yerleri ve dükkânları dolaşıp irşât hizmeti veriyor.


Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı mobil irşât hizmetine Keles ilçesinde başlandı. Esnaf ve pazarları tek tek dolaşan imamlar, vatandaşlara kendilerine sormak istedikleri bir soru olup olmadığını soruyor. Vatandaşlar ise imamların ayaklarına kadar gelip hâl ve hatırlarını sormasını memnuniyetle karşılıyor.


Proje hakkında bilgi veren Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulu, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerimizin misyonu, toplumumuzu sahih dinî bilgiyle aydınlatmaktır. İrşât sadece camilerde verilen hutbelerle sınırlı kalmamalı. Bursa İl Müftülüğümüzün bünyesinde oluşturulan mobil irşât ekipleri çerçevesinde Keles ilçesinde de seyyar irşât ekibi kuruldu. Bu ekiple toplumun her kesimine ulaşarak gönül alıyoruz. Biz hiç bir ayrım yapmadan, hangi esnaf ve tüccarın ne iş yaptığına bakmadan, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak maksadıyla, STK ve derneklerimizi yerinde ziyaret ederek, bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz esnafı tek tek dolaşıp hatırını soruyor, sorusu olanlara da cevap veriyor" dedi.


Vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden mobil irşât ekiplerinden memnun olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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