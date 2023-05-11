Mobiliyum AVM'den 8 yılda 2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ilk mobilya AVM'si olan Mobiliyum AVM 8'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Mobiliyum AVM 8 yıllık süreçte dünyanın 160 ülkesine yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

225 bin metrekare kapalı alanı, 200 mağazası, 200 yerli üretici markasıyla; yatırımcıyı üreticiyle, toptancıyı perakendeciyle, kaliteli seçkin ürünlerini de müşterisiyle buluşturan Mobiliyum AVM 8 yaşında. Saloni Mobilya CEO'su Haluk Özbek Mobiliyum'un kuruluşunun 8'inci yıl dönümü nedeniyle paylaştığı gönderide, açıldığı günden bugüne kadar 2 milyar dolara yakın ihracat aracılığı yapan Mobiliyum'un fikir babası olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, Mobiliyum'un yıl dönümünü kutladı.

Haluk Özbek, Mobiliyum AVM'nin açılışının 8'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özbek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kurucu Başkanı ve fikir babası olmaktan gurur duyduğum, İnegöl ve Türkiye mobilyacılığına 2022'de 300 milyon dolardan fazla, açıldığından bu yana da 2 milyar dolara yakın ihracat aracılığı yapan Mobiliyum'un 8. kuruluş yıldönümü. İhracat ve toptan ticaret odaklı, 180 adet üretici mobilya mağazasından oluşan Mobilya AVM projemize Şefik Akyol ağabeyim en başta olmak üzere gerçekleştirmeyi başardığımız bu büyük hayalimize inanmış ve emeği geçen tüm kurucu üyelerimize, bizden sonra da Mobiliyum AVM'nin işletme ve genel idare yönetimini üstlenmiş başta Timur Han başkan olmak üzere canla başla çalışan tüm yönetici meslektaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunarım"