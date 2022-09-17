Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Nil Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, diğer 2 kata sıçramasını engelleyip 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu 3 katlı işyerinin 2. katında hasar meydana geldi.