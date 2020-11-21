Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ağaç işleri Sanayi 29. Sokak'ta bulunan bir sandalye fabrikasında henüs bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinin en üst katındaki yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatı katında ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.