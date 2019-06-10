Mobilya fabrikasında korkutan yangın

İnegöl'de bulunan bir mobilya fabrikasının şişe cam deposunda elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi'de bulunan bir mobilya fabrikasının şişe cam deposunda elektrik panosunda yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden fabrika çalışanları ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 itfaiye aracı, 25 itfaiye eriyle yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.