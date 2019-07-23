İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde 4 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde 4 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Ağaç işleri sanayi 23. sokakta meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali K. içerde bulunan aspiratörleri temizlemek için merdivenin üzerine çıkararak çalışmaya başladı. Biranda işçi dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.