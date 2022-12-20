İhlas Haber Ajansı

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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Yangın, saat 11.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Cevat Parman Sokakta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3. katında çıktı. Sobanın bacasından düşen kıvılcım nedeniyle 3. kattaki imalathanede yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

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