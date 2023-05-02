İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 4. Mobilya Sokak faaliyet gösteren 4 katlı imalathanenin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanları durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.