Mobilya sektörü 9 bin kilometre uzaklıkta ihracata kilitlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle sektörün rekabetçiliğini güçlendirmek maksadıyla hayata geçen Mobilya Ur-Ge Projesi ilk yurt dışı programını ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde High Point Market Week'e gerçekleştirdi. Firmalar, 9 bin kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen ve alanında sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen fuarda sektördeki yenilikleri yakından görme ve yeni işbirliği fırsatı yakaladı.

BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesi amacıyla pandemi koşullarında sekteye uğrayan yurt dışı programlarında vites yükseltti. Üyelerini, Küresel Fuar Acentesi ile Almanya, Fransa ve ABD'deki sektörel fuarlara taşıyan BTSO, Mobilya Ur-Ge Projesi kapsamında da yine ABD'de 11 milyon metrekarelik alanda düzenlenen High Point Market Week'e çıkarma yaptı. Yılda 2 kez düzenlenen fuar programına, BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru, TOBB Bursa KGK Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Sevgi Saygın, BUTTİM Başkanı Sadık Şengül'ün de aralarında bulunduğu Ur-Ge üyesi 25'e yakın firma katıldı. Fuarda sektör temsilcileri mobilya sektöründeki son gelişmeleri inceleme fırsatı yakaladı.

BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru, Mobilya Ur-Ge'si üyelerinin ilk ihracat yolculuğunda çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Fuar alışılmışın aksine tek bir binada, stantlarla dolu bir yapıdan ziyade 11 milyon metrekare gibi geniş bir alana yayılması sebebiyle farklı özelliğe sahip. 100 ülkeden katılımcı ürünlerini sergiledi. Bölgenin ihtiyaçlarını yakından görme fırsatı bulduk. BTSO'nun öncülüğünde Ticaret Bakanlığı'mızın destekleriyle devam eden Ur-Ge projesi firmalarımıza yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum.” dedi.

“Güzel bir sinerji var”

TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, mobilya temsilcilerinin BTSO liderliğinde sektörün kalbinin attığı bir bölgede ihracat için yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini söyledi. Fuarda 2 binden fazla katılımcının yer aldığını belirten Sevgi Saygın, “BTSO üyelerinin ihracat odaklı büyümesi noktasında Ur-Ge projeleri büyük önem arz ediyor. Kümelenme mantığıyla hareket eden firmalar güzel bir sinerji oluşturuyor.” diye konuştu.

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, ABD'nin tedarikçi açısından önemli bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek, “Türk firmalarına ciddi anlamda ihtiyaç var. Görüşme yaptığımız ABD'li firmalar Çin ile yaşanılan sıkıntıları Türkiye ile çözmek istediklerini söylediler. Biz ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Ödevlerimize çalıştık. Sipariş alan firmalarımız var. Fuar beklentimizin üzerinde geçti.” ifadelerini kullandı.

Ur-Ge Proje Üyesi Aknur Yatak Firması Sahibi Ümit Çelenk, Bursa'da yatak ve baza üretimi yapan bir firma olduklarını ve ilk yurt dışı programına Ur-Ge kapsamında çıktıklarını söyledi. Çelenk, BTSO'ya ve Ticaret Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ur-Ge Proje Üyesi Albatur Endüstri Firması Tasarım Sorumlusu Can Teoman, verimli bir ABD programı geçirdiklerini belirterek, “ABD'de Avrupa, Ortadoğu ve farklı ülkelere ihraç ettiğimiz ürünlerin çok dışında farklı tarz var. Bizim ABD'ye bireysel olarak gelme şansımız pek yoktu. Ur-Ge projesi, ihracat hedefleyen firmalarımız için güzel bir fırsat.” açıklamalarında bulundu.

“ABD için hazırlık yaptık”

F.L.Y Mutfak İhracat Uzmanı Gamze Başlı, alışılmışın dışında bir fuarla karılaştıklarını ifade ederek, “ABD'de Avrupa ve Türkiye'deki fuarlardan çok farklı atmosfer var. ABD'ye gelmeden önce 2 haftadır yoğun bir çalışma programı hazırlamıştık. Çok güzel geri dönüşler aldık. İleride güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” dedi.

Gasan Gazlı Amortisör firması Dış Ticaret Sorumlusu Burak Aras, 52 ülkeye ihracat yapan firmanın ABD pazarındaki konumunu güçlendirmek istediklerini belirtti. Aras, “Bu fuarda birçok firma ile görüşmeler yaptık. Hatta birkaç firmada kendi ürettiğimiz ürünleri bizzat gördük. Türkiye'den alamayacağımız birçok bilgiyi bizzat ABD'ye gelerek öğrenme fırsatımız oldu. Firma olarak yaptığımız istişarelerle bu bölgedeki pazarlama stratejimizi de belirleyeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Damatek mobilya aksesuarları firması sahibi Ercan Kazan, mobilya için metal aksesuarlar ürettiklerini belirtti. “Bizim için çok geç kalınmış bir coğrafya” diyen Kazan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bireysel olarak fuara gelmemiz zor olabilirdi. Ur-Ge ile çok farklı bir pazarı inceleme imkanı bulduk. BTSO ve Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.”

Mobilya kütüphanesinde geçmişe yolculuk

Mobilya Ur-Ge üyeleri, ABD temasları kapsamında High Point Market Week fuarının organizatörü olan High Point Market Authority CEO'su Tom Conley ile bir araya geldi. Heyet, dünyanın en büyük mobilya uzmanlık kütüphanesi olan Bienenstock Mobilya Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Firmalar, merkezde 1543 yılından günümüze kadar ulaşan 5 bin'den fazla derlenmiş cilt, süreli yayın ve orijinal materyalden oluşan koleksiyonları inceleme fırsatı yakaladı. Heyet ayrıca ABD temaslarında ülkenin en büyük sektörel yayın organlarından olan Furniture Today dergisi yayıncılarından Broch Rush ile görüşme gerçekleştirdi.