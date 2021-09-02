Mobilya Tematik Lise'de kontenjan doluyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meslekî Eğitim işbirliği çerçevesinde desteklenen Tematik Lise'de kayıtların devam ettiğini ve sınırlı sayıda kontenjan kaldığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB ETÜ ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında 2020 yılında Meslekî Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile işbirliğine giren Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) yeni dönem öğrenci kayıtlar devam ediyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, öğrencilere staj ve iş garantisi bulunan Tematik Lise'de kısıtlı kontenjan kaldığını belirterek velilere ve öğrencilere çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2020 yılında gerçekleştirilen Meslekî Eğitim İşbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye'deki oda ve borsalarımız kendi bölgelerindeki meslek liseleriyle birlikte bu protokole dâhil oldular. Biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak protokol gereğince İnegöl'de Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tematik Lise) ile işbirliği içerisine girerek çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Tematik Lise'de öğrencilerimize eğitimleri esnâsında burs imkânı, staj ve iş garantisi de sunulmaktadır. Bu noktada özellikle velilerimize çağrıda bulunmak istiyorum, öğrencilerin hem eğitimleriesnasında desteklendiği hem de gelecekte mesleki kaygı ve iş bulma korkusu yaşamamaları adına büyük avantajların sunulduğu lisemize yönelerek bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Mobilya alanında mobilya üretimi, mobilya teknik ressamlığı ile mobilya iskelet ve döşeme dallarının yer aldığı okulumuzda kayıtlar devam ederken kısıtlı bir kontenjan kalmış bulunmakta. Okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize ellerini çabuk tutmaları tavsiyesinde bulunuyor, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.