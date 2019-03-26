Mobilya Test Merkezi masaya yatırıldı

İTSO binasında 2 oturumda gerçekleştirilen toplantılara İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ertaş, Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Sait Fidan, İMOS Başkan Yardımcısı Osman Aybil ve İMOS Genel Sekreteri Bilal Peker, TABU Çözümleri Danışmanlık Firması Sahibi Ekin Taşkın, BEBKA yetkilileri ile sektör temsilcileri iştirak etti. Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi diye bir rüyamız var. Tasarım Merkezi, ARGE Merkezi, Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi'ni içinde bulunduran, İnegöl Mobilyası markası adı altında sektöre ve firmalarımıza bir nevi çeki düzen verme adına yapılan bir çalışmadır. Öncelikle Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezini görüşeceğiz. Malzeme Kütüphanesiyle birlikte Test Merkezini oluşturmak, Test Merkeziyle birlikte Tasarım Merkezi Atölye İnegöl'ü daha faal hâle getirmek ve bununla birlikte ARGE Merkezimizi faaliyete geçirmek gibi projelerimiz var. Çalışmalarımıza başladık. Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezi projemizin fizibilite raporlarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili istişarelerde bulunarak görüşlerini almak istiyoruz. Üyelerimizin bu konudaki fikirleri bizim için önemli” dedi.