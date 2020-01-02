Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, mobilya hammaddesi için de KDV indirimi beklediklerini ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyada KDV oranlarının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Yavuz Uğurdağ, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak yaptığı açıklamasında mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğü müjdesini verdi. Mobilyanın başkenti konumunda bulunan şehrimiz adına bu karardan dolayı Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni yıl müjdesi gibi gelen bu açıklamaların, yeni sezon hazırlıkları gerçekleştiren mobilyacılarımıza moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra mobilya hammaddelerinde de kendilerinden KDV indirimi bekliyoruz. Mobilya sektörü olarak özellikle hammadde konusunda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bu noktada girdilerdeki KDV oranının yüzde 18, çıktılardaki KDV oranının yüzde 8'de bulunması ihracatçı firmalarımıza büyük sıkıntılar yaşatıyor. Tüm mobilya sektörü olarak hammaddedeki KDV oranlarının da yüzde 8'e indirilmesini ve bu şekilde kalıcı hale getirilmesini yetkililerimizden talep ediyoruz. Alınan kararların tüm mobilya sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.