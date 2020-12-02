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Mobilya yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tır yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tır yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.


Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl Organize Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Mobilya yüklü Ufuk Ç. İdaresindeki tır, virajlı yola hızlı girince biranda kontrolden çıktı. Sağa sola savrulan tırın dorsesi kupadan ayrılarak yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri önlem alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Kaza sırasında her hangi bir kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

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