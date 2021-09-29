Mobilya yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Çitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ali A. (51) yönetimindeki 33 ADV 18 plakalı tır, Çitli Mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkan tır, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.