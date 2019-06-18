Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Haziran tarihleri arasında İnegöllü mobilyacıları Özbekistan'a götürdü. 25 İnegöllü mobilyacı, Özbek iş adamları ile ticarî görüşmeler yaptı.

KOSGEB desteği ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 25 mobilyacıyı 12-16 Haziran tarihleri arasında Özbekistan'a götürdü. Ziyarette Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Taşkent Ofisi ile Mobilya ve Ağaç İşleme Şirketleri Birliği ziyaret edilerek toplantılar yapıldı. Program dahilinde Özbek işadamları ile B2B iş görüşmeleri gerçekleştirilerek ticarî bağlantılar kurulması hedeflendi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İMOS ve MODEF'in de iştirâkiyle 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz organizasyon çerçevesinde İnegöllü 25 mobilyacımızı Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bulunan Özbek işadamları ile bir araya getirdik. İnegöl mobilyasının dünyaya açılması noktasında kendimizi Özbekistan'a anlatıyoruz. Buradaki işadamlarımızla B2B görüşmeleri yapıyoruz. Mobilyacılarımız yaptıkları görüşmelerden güzel neticeler elde ediyorlar. Özbek işadamlarının Türk ürünlerine ve İnegöl mobilyasına karşı sıcak bir bakış açıları bulunuyor. Karşılıklı oluşan pozitif ortam bizleri de ziyâdesiyle mutlu ediyor. Yurtdışına odaklanmalıyız ve bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de İnegöllü sanayicimizin arkasındayız. Bu tür organizasyonlarımızı sürdüreceğiz” dedi.