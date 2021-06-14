Mobilyacıların hedefi 2 milyar dolar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ticaret Bakanlığı tarafından, mobilya üretiminde kullanılan ham madde ürünlerinin ihracatına sınırlama getirilmesinin ardından, sorunları çözülen mobilyacılar, yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ciro hedefliyor.

Ham madde ihracatına getirilen kota kararının ardından ham madde sıkıntının kısmi olarak azaldığını ifade eden Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, “MDF ve yonga levhanın ihracata gözetime tabi tutulan ürünler listesine girmesiyle birlikte, yeni gelişme olmasına rağmen piyasada biraz mal bollaşmaya başladı. Onu hissediyoruz. İnşallah devam eder bu bollaşma. Çünkü geçen sene de biz salgın sürecinde 3-4 ay sıkıntı yaşamıştık. Ama daha sonra 2-3 ayda biz yaralarımızı sardık. Hatta iyi bir yıl geçirdik. İnşallah bu yılda yaptığımız kayıpların tekrar telafi olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Mobilya sektörünün ham madde temini sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık ciro kaybının söz konusu olduğunu ifade eden Bayraktar, “Yaklaşık 6-7 aydır devam eden bir süreçti bu. Türk mobilya sektörüne kaybı bizim hesaplarımıza göre tahmini olarak, 500 milyon dolar ihracattan 500 milyon dolar civarında da iç piyasadan ürün verememekten kaynaklı yaklaşık 1 milyar dolara tekabül eden bir ciro kaybımız söz konusu oldu. Tabi biz çok etkilendik” ifadelerini kullandı.

Ham madde temin sorununun tamamıyla çözüme kavuşturulmasının ardından, yılsonuna kadar 1,5 - 2 milyar dolar artıya geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ümidimiz inşallah sezonuna girdiğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında orman ürünleri sektöründe çok güçlü olan MDF, yonga levha üreticilerimizin sektörümüzü desteklemesiyle birlikte biz yaptığımız bu kaybı, şu 3 ay gibi kısa süre içerisinde telafi olacağına inanıyoruz. Hatta devamında başka bir olumsuzluk olmazsa, biz yaptığımız kaybın ötesine geçip, sene sonuna kadar en az 1,5-2 milyar dolar artıya geçmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte biz çok çalışacağız. İnşallah olumsuzluklarda olmazsa MDF, yonga levha üreticilerimizin desteğiyle bu süreci kolaylıkla aşacağımızı düşünüyor, temenni ediyoruz.”

Mobilyacı Aykut Tahirler ise ham madde konusunda ufak bir nefes aldıklarını belirterek, "Gelen kısıtlamalardan sonra ürün teslimatlarında çok ciddi derecede müşterilerimize gecikmeler yaşadık. Ürün kısıtlamalarının gelmesinden sonra ufak bir nefes alma yaşandı. Şuanda kısmi olarak siparişlerimizi, teslimatları yapıyoruz. Tabi bu kısıtlamalar attığında ve bize daha çok hammadde geldiğinde bunları aşacağımızı ve ihracat olarak ta, iç piyasaya da ürünlerimizi gününde teslim ederek, rahatlayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah daha çok hammadde Türkiye'ye ayrıldığında bu sorunların ortadan kalkacağını, yurtiçinde de yurtdışına da rahat rahat ürünlerimizi gönderebileceğimizi düşünüyorum. Şuanda ufakta olsa bir can suyu olarak, hammaddelerimiz elimize ulaştı. Devamı da gelecektir diye umuyoruz” dedi.

Mobilyacı Kadir Arıcı ise yaşanan sıkıntıları artıya çevirip, ihracatta daha güzel üretimler yapma niyetinde olduklarını ifade ederek, “Bir sıkıntı oldu ama biz yine de çok aşırı etkilendik diyemem ama piyasada salgından dolayı bütün malzemelerin hepsinde bir etkileşim oldu. Bunlarında tabi yük olarak bize eksileri muhakkak oldu. Ama şuanda çözülmüş gibi duruyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Bunu da biz artıya çevirip, ihracatta daha güzel üretimler yapma niyetindeyiz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Piyasaya da daha iyi olur. Çünkü Türkiye'de şöyle bir gerçeğimiz var. Bütün krizlerden biz güçlenerek çıkıyoruz. İnşallah bundan da böyle olur. Bunun karşılığını daha fazlasıyla geriye çeviririz” şeklinde konuştu.