‘Model fabrika' için akademik iş birliği

BTSO tarafından Bursa sanayiinin Endüstri 4.0'a geçişini sağlamasına rehberlik edecek Model Fabrika projesine BUÜ'den akademik destek verilecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay arasında imzalanan protokol çerçevesinde BTSO, BUÜ ve BUTEKOM iş birliği yapacak. Hazırlık aşaması tamamlanan projenin hayata geçirilmesi ve sonraki sürecinde Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler destek verecek.

ULUTEK binasındaki imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sanayi-üniversite işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerin öncelikli görevlerinden birisinin sektörlerle ortak projeler hazırlamak olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kentimizdeki iş dünyası temsilcilerinin taleplerine kayıtsız kalmıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın örnek gösterilecek olan Model Fabrika Projesi'ni çok önemli buluyoruz. Kentimizin Endüstri 4.0 uygulamalarına ciddi bir katkı sağlamasını ön gördüğümüz bu projenin bilimsel ve akademik ayağında bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bu merkezde yürütülecek çalışmaların da ekonomimize yol gösterici olacağına inanıyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'a da şehrin gelecek vizyonuna yaptıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak Bursa'yı Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminin merkezi yapmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. BTSO liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçecek olan Bursa Model Fabrika Projesi'nde sona geldiklerini belirten Başkan Burkay, proje ile imâlat sanayiindeki verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Burkay, proje için Almanya'daki benzer model fabrikalarının incelendiğini hatırlattı.

Merkezde, KOBİ'lerde yalın üretim teknolojisinin uygulanması ve daha sonra dijital dönüşüme geçmeleri konusunda uygulamalı eğitim verileceğini dile getiren Burkay, “Aynı zamanda ‘Dijital Yetkinlik Merkezi' kimliğine sahip olacak Bursa Model Fabrika, firmalarımızın rekabet güçlerinin artmasına yardımcı olacak. Uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti de vereceğimiz Bursa Model Fabrika, işletmelerimizin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacak” dedi.