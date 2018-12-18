Modern çağ kalbi hasta ediyor

Dünyada ve Türkiye'de kalp hastalıklarına bağlık ölümler giderek artmakta olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, “Modern çağın etkilerine bağlı olarak özellikle hareketsizlik ve kötü beslenme toplumumuzda sağlık açısından sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Basit tedbirlerle kalp rahatsızlığının önüne geçebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız asansör yerine merdivenleri kullanırsak yemeye, içmeye de dikkat edersek sağlıklı yaşarız” şeklinde konuştu.

Kalp ve beyin damarlarının tıkanıklığı teşhisi konulmuş kişilerin kesinlikle televizyonlardaki olumsuz diyetlere aldırış etmemesi gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, “Bazen de her istenilenin yenmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Aksine hareketli bir hayat ve her şeyden az miktarda tüketerek korunabiliriz. Kısa mesafeleri muhakkak yürüyerek veya bisiklet kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

Kalp damar tıkanıklığı için basit birkaç şikayetin çok önemli olduğu belirten Aksakal, “Yürürken, spor yaparken, göğüste bir ağrı hissederse veya nefes darlığı ortaya çıkıyorsa tetkiklerin yapılması gerekiyor. Mutlaka bir koşu testi yapmak gerekiyor. Sanal anjiyo denilen yöntemle veya koroner anjiyografi ile de kalp damarlarının durumuna bakılabilir” ifadelerini kullandı.