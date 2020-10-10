Modern tıp böbrek tümörüne müdahaleyi kolaylaştırdı

Dr. Bülent Oktay, modern tıp sayesinde böbrek kanserlerinde tümörün bulunduğu kısma müdahalenin artık çok daha kolay olduğunu söyledi.

Böbrek tümörlerinde laparoskopik ve robot yardımlı kısmî nefrektomi işlemi sayesinde böbreğin tamamı veya tümörlü kısmın alınabildiğini ifade eden Ürolog Prof. Dr. Bülent Oktay, gelişen teknoloji sayesinde cerrahî işlemlerde ciddi bir kolaylık sağlandığına işaret etti. Oktay, “Böbrek kanserlerinde, tümörün bulunduğu yer ve yayılma evresine göre sadece tümör ve yakın çevresi ya da böbreğin tamamı alınabiliyor. Açık radikal nefrektomi yani açık cerrahî müdahale ise çok büyük renal kitlelerde veya karın ana toplar damara ilerlemiş tümörlerde kullanılıyor. Laparoskopik cerrahî sayesinde batına 3 veya 4 port yani 0.5 veya 1 santimetrelik boru yerleştirilip, portların içinden de ışıklı kamera ve el çalışma aletleri ile operasyon yapıyoruz. Cerrah, karın içini kamera aracılığı ile ekranda görüyor ve uzun sayılabilecek cerrahi aletlerle çalışıyor. Bu gelişmeler hem organa hem de hastaya en az zararın verilmesini sağlıyor” dedi.

Laparoskopik ve robotik cerrahinin çok sayıda avantajı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bülent Oktay, hastanın iyileşme zamanının da kısaldığını aktardı. Oktay, “Laparoskopik ve robotik cerrahî sayesinde hastamızda daha az ağrı, daha küçük kesi, daha az kan kaybı ve kan transfüzyonu, daha hızlı iyileşme, günlük yaşama erken dönüş avantajları görülüyor. Ancak, laparoskopik cerrahide deneyimli olmak daha uzun süre gerektirir. Laparoskopi tecrübesi olan merkezlerde böbrek tümörü ameliyatları laparoskopik olarak yapılmalıdır. Parsiyel nefrektomi operasyonunda, sadece tümör ve yakın çevresi alınır. Bugün, erken evre (yayılmamış) böbrek tümörlerinin tercih edilen tedavi yöntemidir. Çoğunlukla 4 santimetreye kadar tümörlerin çıkartılmasında kullanılırsa da tümörün yerine göre 7 santimetreye kadar olan tümörlerde de uygulanabilir. Hasta genç veya diyabet ve hipertansiyonlu ise mutlaka parsiyel nefrektomi uygulanmalıdır” diye konuştu.

Araştırmalara göre parsiyel nefrektomi ile radikal nefrektominin uzun süreli sonuçlarının aynı olduğunun ispatlandığını açıklayan Oktay, “Robotik cerrahi, uzaktan kumandalı laparoskopik cerrahidir. Robot gerçekte bir telemanipulatördür. Cerrah, robotun koluna takılan aletleri, aynı odadaki bir konsol yardımıyla kullanır. Robotik cerrahide el manevra yeteneği daha yüksektir. Dikiş atılması gereken parsiyel nefrektomide bu özellik çok yardımcı olur. Robot, cerrahın kontrolü altında laparoskopik cerrahîye yardım etmektedir. Görüntü üç boyutludur, derinlik hissi vardır” şeklinde konuştu.