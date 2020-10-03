Mollayegan'da çocuk sesleri yankılanacak

Çocukların eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, Türkiye'ye örnek projelerden birini daha hayata geçiriyor. Yıldırım Belediyesi tarafından Yıldırım Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare inşaat alanında yapımı süren Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde, bünyesindeki oyuncak kütüphanesi, müzik odası, sinema odası, oyun odaları, bilgisayar atölyesi, kapalı ve açık etkinlik alanlarıyla çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olacak oyun ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fatih'ten feyz alan nesiller yetişecek

Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bizler bu güzel şehri çocuklarımızın emaneti olarak görüyoruz. İçerisinde masumiyet, iyilik ve sevgi gibi duygular barındıran, kötülüğe yer vermeyen minik yavrularımıza bu emaneti en iyi şekilde imar ederek teslim etmek de öncelikli görevimiz. Mollayegan Medresemiz önemli tarihi miraslarımızdan bir tanesi. Biz de bu değerli mirasımızı çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, şehrin stresinden uzak, mutlu saatler yaşayabilecekleri bir yaşam ve eğlence merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaları hızla devam eden Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'miz tamamlandığında çocuklarımızın yanı sıra, annelerin de çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir aktivite merkezi olacak. Osmanlı Dönemi'nin önemli alimlerinden ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Bursalı fıkıh alimi Mollayegan'ın adını taşıyan bu mekanda çocuklarımız, Yıldırım Bayezid'in kanatları altında geleceğe yolculuk yapacak. Bünyesinde oyuncak kütüphanesi, kütüphane, bilgisayar odaları, eğitim alanları, sinema ve tiyatro odaları şeklinde atölyeleri barındıracak Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'mizi inşallah kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız” diye konuştu.