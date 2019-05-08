Motivasyon kampları sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı' sona erdi.

Deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı “Eğitim ve Motivasyon Kampı” 4-5 Mayıs tarihlerinde Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla son buldu. Dr. Akif Hayta ve Eğitimci Leyla Asan öğrencilere etkili kitap okuma, soru çözme, sınav kaygısını giderme, zaman yönetimi konularında eğitimler verdi. Deniz ve doğa ile iç içe olan kampta öğrenciler serbest zamanlarında, satranç, mangala, masa tenisi, badminton, plaj voleybolu, plaj futbolu, bisiklet ve okçuluk gibi etkinliklere katılarak eğitim, spor ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.

Toplam bin 350 öğrenci

Ekim ayından bu yana 18 farklı dönemde yapılan ‘Karacaali Eğitim ve Motivasyon' kampına bin 350 öğrenci katıldı. Son olarak 80 öğrencinin katılımıyla tamamlanan kampta öğrenciler eğitimlerin yanı sıra, sosyal ve sportif etkinlikler ile ‘sınav öncesi stresini' attı.