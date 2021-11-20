Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti

Bursa'da motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı. Motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu vicdansızlığı görenler ise ''insanlık ölmüş'' dedi. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.