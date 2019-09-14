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Motor sırtında dünya evine girdiler

Bursa’da 5 yıldır tanışan ve evlilik kararı alan iki motorcu, dünya evine girdi.

Bursa'da 5 yıldır tanışan ve evlilik kararı alan iki motorcu, dünya evine girdi. Motorcuların düğününde düğün konvoyu da onlarca motordan oluştu.


Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden motor tutkunu Serkan ve Fidan Bektaş çifti hayatlarını birleştirdi. Genç çift, alışılmışın dışında gelin arabası yerine kendi motorlarını süsledi. Çiftin arkadaşları da gelin konvoyunu onlarca motordan oluşturunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Serkan ve Fidan Bektaş çifti, düğünün ardından balayı seyahatine de motorlarıyla çıktı.

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