Motor yağı değişiminde izin belgesi dönemi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de bulunan motor yağı değişim istasyonlarına Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin belgesi şartı getirildiğini belirtti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, motor yağı değişim istasyonlarının Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları ve izin belgesi almaları gerektiğini belirterek izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı ifade etti.

Yeni uygulama ile ilgili bilgiler veren Başkan Yavuz Uğurdağ, “Uygulama kapsamında, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum veya kuruluşları, belediyeler ve madencilik faaliyeti gösteren işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirecek. Bu işletmelerin motor yağı değişimleri Entegre Çevre Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden kayıt altına alınacak” dedi.

Atıkların yerli imkânlarla ekonomiye kazandırılması için gerçekleştirilen bu çalışmaların çevresel anlamda da büyük katkı sağlayacağını belirten Uğurdağ, “Bu uygulamayla doğaya bırakıldığında telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olan atık motor yağının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak. Ayrıca motor yağı geri kazanım tesisleri teknolojik imkânlarla yeni bir standarda kavuşacak ve istihdama da katkı sağlanacak” şeklinde konuştu.

Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin, 1 Ocak 2021'e kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almaları gerektiğini belirten Başkan Uğurdağ, “İşletmelerin, il müdürlükleri tarafından ücretsiz düzenlenecek belgeyi alabilmesi için geçici depolama alanı kurmaları ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor.Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alan motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları zorunlu hale gelecek. Bu kurumlar/işletmeler tarafından motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemine girilecek ve Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Uygulaması üzerinden bildirilecek.Motor yağı değişim bilgilerini içeren belge, fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılacak, bu sayede araç sahibi, motor yağı değişim bilgilerini içeren doküman üzerindeki karekod ile detayları görebilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Uğurdağ, ilçemizde motor yağı değişimi yapan kurum ve kuruluşları, işlemlerine devam edebilmeleri için 1 Ocak 2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat ederek izin belgesi almaları yönünde uyardı.