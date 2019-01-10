Motora sıkışan kedinin ayağı kırıldı

Bursa İnegöl'de park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye, esnaf ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırık olan kedi, İnegöl sahipsiz hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, park halindeki bir aracın motor bölümüne kedi girdi. Özgür D.'ye ait aracın motor bölümüne giren kedi, sıcak motorda uyuyakaldı. Kediyi fark etmeyen sürücü aracını çalıştırmak isterken motorun zorlandığını fark edince kaputu açıp kontrol etti. Kaputu açtığında içeride kediyi gören sürücü çıkarmak için uzun uğraşlar verdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri motora sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ayağının kırık olduğu anlaşılan kedi, tedavi edilmek için İnegöl Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Barınak çalışanları özellikle kış aylarının yaşandığı şu günlerde sokak hayvanlarının ısınabilmek için araçların altına ve motor kısmına girdiklerini belirterek, tüm sürücülerden araçlarını çalıştırmadan önce kontrolde bulunmalarını istedi.