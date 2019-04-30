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Motora sıkışan yavru kediyi PTT çalışanları kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde PTT kurye aracının motoruna giren yavru kedi, çalışanları seferber etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde PTT kurye aracının motoruna giren yavru kedi, çalışanları seferber etti. Yaklaşık yarım saatlik çabalarla kedi aracın motorundan kurtarıldı. Kaçan kedi az ilerdeki bir başka aracın motoruna girdi. Yavru kedi bir süre sonra buradan çıkarak gözden kayboldu.


Olay sabah saatlerinde Orhangazi PTT Şubesi önünde meydana geldi. Sabah servisi için kurye dağıtımına çıkmak için hazırlık yapan PTT aracı sürücüsü motor bölümünden kedi sesi duydu. Sürücü, motor kapağını açtığında, sıkışmış yavru kediyi fark edince aracını hareket ettirmeden aşağı indi. PTT çalışanları ile birlikte uzun süre motor bölümündeki yavru kediyi çıkarmaya uğraşan ekipler başarılı olamayınca aracı kiriko yardımı ile kaldırdı. Bir çalışan aracın altına girerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sıkıştığı yerden kurtulan yavru kedi kaçarak biraz ilerideki bir başka aracın motoruna girdi. Bir süre çalışanlar buradan kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir müddet sonra kedi aracın motor bölümünden çıkarak kayıplara karıştı.

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