Motorun kilidini açamayınca deliye döndüler, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi iki kişi, motorun kilidini açamayınca deliye döndü. Motoru tekmeleyerek kilidi kıran şüpheli şahıslar motorla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralara yansıdı.

Hırsızlık şüphelisi iki şahıs, siteye girerek bina önünde duran motorunu gözüne kestirdi. Uygun zamanı bekleyen şüpheli şahıslar binanın kapısına kilitlenen motosikleti çalmak istedi. Kilidi açmaya çalışan hırsızlar ne yaptılarsa kilidi açamadılar. Sonunda motosikleti tekmelemeye başladılar. Bir süre sonra kilidi kırılan motoru çalıp bölgeden hızlıca uzaklaştılar. Hırsızların bu anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.