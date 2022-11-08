İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet çalarken kameraya yakalandı

Bursa’da otomobille gelen hırsız, motosikleti çalarken kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da otomobille gelen hırsız, motosikleti çalarken kameraya saniye saniye yansıdı.


Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 18. Mobilya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile sokağa gelen 2 şüpheliden biri araçtan inip, motosikletin yanına yaklaştı. Dakikalar sonra Ö.A.'ya ait motosikleti çalıştıran şüpheli, hızla kaçarak kayıplara karıştı.


Otomobille bekleyen kişi de, motosikletin çalışmasıyla oradan uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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